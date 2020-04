PSG : Neymar a «vraiment souffert» de ses blessures

Les deux premières saisons de Neymar au PSG ont été marquées par sa fragilité physique. Et notamment ses blessures qui l’ont privé des rendez-vous décisifs en Ligue des champions.

Touché à deux reprises au cinquième métatarse du pied droit, la star brésilienne avait manqué le 8e de finale retour contre le Real Madrid il y a deux ans et la double confrontation face à Manchester United au même stade de la compétition la saison dernière. Ces blessures l’ont affecté et surtout fait souffrir.

«Il n’y a rien de pire pour un sportif professionnel qu’une blessure. J’ai vraiment souffert des blessures ces deux dernières saisons et j’ai eu de nombreux moments de remise en question. La moitié du succès d’un athlète est l’esprit. Si l’esprit est bon, le jeu devient naturellement plus fluide», a-t-il confié dans une interview au magazine Vogue Man Arabia.

Depuis le début de l’exercice, le numéro 10 parisien, qui est rentré au Brésil, où il s’entretient pendant la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus, a côtoyé l’infirmerie à plusieurs reprises entre blessures à la cuisse ou plus récemment aux cotes. Mais il a pu tenir sa place contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions en étant décisif à l’aller comme au retour pour permettre au PSG de retrouver les quarts de finale.

l’ancien barcelonais a également déclaré avoir été touché par la tragique disparition de Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère fin janvier. Lui et le célèbre basketteur américain s’étaient rencontrés à plusieurs reprises et avaient tissé un lien particulier. «Sa mort m’a beaucoup affecté, car nos vies avaient beaucoup en commun, a-t-il affirmé. Lorsque vous rencontrez la personne derrière l’athlète, cela crée une relation différente. Avec Kobe, c’était très spécial. Le sport et la société ont perdu un grand homme.»