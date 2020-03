Coronavirus : Neymar a quitté la France pour rentrer au Brésil

Face à la pandémie de coronavirus et aux mesures de confinement d'au moins quinze jours prises par le gouvernement, certains joueurs du PSG étaient confrontés à un dilemme : rester en France ou rentrer dans leur pays d’origine. Tout comme Thiago Silva, Neymar a opté pour la deuxième solution, selon Le Parisien.

Dans ce contexte compliqué, le n°10 parisien a préféré quitter provisoirement sa résidence de Bougival (Yvelines) en début de semaine pour s’envoler au Brésil avec la volonté de se rapprocher de sa famille, dont il est très proche. L’ancien barcelonais pourrait rester auprès d’elle plusieurs semaines, les entraînements du club de la capitale étant suspendus «jusqu’à une date indéterminée».

Il n’est pas le seul à avoir fait ce choix. Son capitaine Thiago Silva a lui aussi pris la direction de son pays natal. Presque sans surprise. Sa femme Isabelle avait récemment laissée entendre qu’ils pourraient retourner au Brésil. «On va décider si on reste ou pas, parce que le virus est partout. Mon mari attend aussi une position de son travail. Pour l'instant, nous sommes là, vraiment tristes avec tout ça, mais on a beaucoup de confiance que tout va se passer le plus vite possible», avait-elle écrit sur Instragam.

Si le jeune défenseur néerlandais Mitchel Bakker (19 ans) est également rentré aux Pays-Bas auprès des siens, d’autres ont préféré rester dans la capitale. C’est le cas de Marco Verratti, d’Ander Herrera ou encore son compatriote espagnol Pablo Sarabia. Mais tous ont reçu du staff un programme d’entretien à suivre minutieusement pour conserver un état de forme dans le cas où la saison venait à reprendre son cours dans les prochaines semaines.