Coronavirus : Sadio Mané prêt à faire une croix sur le titre de champion avec Liverpool

En Angleterre, comme un peu partout ailleurs, le flou règne autour de la fin de la saison et l’attribution du titre de champion en raison de la pandémie de coronavirus. Un sacre promis en Premier League à Liverpool, qui compte 25 points d’avance en tête sur Manchester City alors qu’il reste dix journées à disputer.

Mais 30 ans après son dernier couronnement, le club de la Mersey n’est pas à l’abri de devoir patienter encore un peu plus longtemps si la saison venait à ne pas reprendre outre-Manche, où le Covid-19 a fait plus de 6 000 morts. Dans ce cas de figure, le titre pourrait en effet ne pas être attribué. Et ce scénario serait privilégié par de nombreux clubs anglais favorables à l’annulation de l’exercice en cours et donc à une saison dite «blanche».

Une telle issue serait cruelle pour les Reds qui avaient survolé le championnat d’Angleterre avant son interruption et filé tout droit vers le 19e sacre de leur histoire. Et si les supporters et l’ensemble du club auraient des raisons d’être déçus, Sadio Mané juge beaucoup plus importante la crise sanitaire qu’un titre de champion.

«Au regard de la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ce serait difficile pour Liverpool, mais c’est encore plus difficile pour des millions de personnes dans le monde. Des gens ont perdu des proches et c’est la situation la plus difficile à gérer. C’est mon rêve est de gagner le titre. Mais si ça n’arrive pas, je l’accepterais, ça fait partie de la vie. Et on espérera gagner l’an prochain», a déclaré l’attaquant sénégalais à TalkSport.

Et avec ces propos, Sadio Mané a une nouvelle fois prouvé qu’en plus d’être un grand joueur, il est avant tout un grand homme.