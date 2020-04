Pour Luis Suarez, Neymar est «toujours le bienvenu» au FC Barcelone

«Neymar de retour au FC Barcelone», nouvel épisode. Et cette fois, c’est Luis Suarez qui a remis une pièce dans la machine, faisant un appel du pied à la star brésilienne et vantant ses qualités dans un entretien au Mundo Deportivo.

Alors que les rumeurs sont reparties de plus belles en Espagne, l’attaquant uruguayen n’a pas caché son admiration pour son ancien coéquipier, qui a conservé une importante cote de sympathie au sein du vestiaire catalan.

«Ney', tout le monde le connaît, on sait toute l’affection qu’on lui porte au sein du vestiaire. C’est un joueur indiscutable, et il a encore beaucoup à démontrer. Il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l’apprécions beaucoup», a confié Suarez, confiné chez lui, où il se remet d’une opération du ménisque du genou droit.

«C’est difficile de parler des joueurs aujourd’hui… Parler de qui pourrait venir dans cette situation, c’est compliqué. Mais je peux faire des commentaires sur les joueurs, et ce sont d’énormes joueurs», a ajouté l’ancien buteur de Liverpool au sujet du numéro 10 du PSG.

Mais Neymar n’est pas le seul joueur que Suarez aimerait voir au Barça. Il ne serait pas contre la venue de l’attaquant argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez, dont le nom circule également du côté du club catalan. «Lautaro est un joueur qui monte en Italie, c’est un avant-centre mobile, des plus spectaculaires, et ça reflète le grand attaquant qu’il est. Il n’est pas question d’incompatibilité, il faut qu’il soit content qu’un club comme le Barça le veuille», a indiqué l’international uruguayen, qui estime qu’il n’y aurait pas forcément de concurrence entre eux.

«Il y aura toujours une saine rivalité entre nous, et tant qu’on vise tous le même objectif, c’est-à-dire tout gagner, les joueurs qui vienne aider l’équipe à atteindre ses objectifs et à nous renforcer seront toujours les bienvenus», a précisé Suarez. Des propos qui ne devraient pas manquer d’alimenter un peu plus la chronique des transferts de l’autre côté des Pyrénées.