Tiger Woods attaqué en justice par un spectateur qui réclame près de 30 000 euros

Un selfie devant la justice ? Tiger Woods fait l’objet de poursuites en tant qu’employeur de Joe LaCava, son caddie, accusé d’avoir bousculé un résident de la Floride qui a tenté de prendre une photo lors d’un tournoi en 2018.

Les faits se seraient déroulés au 13e trou du troisième tour du Valspar Championship, disputé près de Tampa Bay. Alors que le célèbre golfeur américain s’apprêtait à frapper la balle, le plaignant a tenté de se photographier avec la star de la petite balle blanche en arrière-plan avant d’être poussé par le caddie de Woods.

Selon la plainte, la victime serait tombée au milieu d’autres spectateurs, causant des blessures nécessitant son transport à l’hôpital, même si elles n’ont pas été précisées dans le dossier. En guise de préjudice, l’homme poussé réclame près de 30 000 euros de dommages et intérêts à Tiger Woods, responsable des actions de son caddie durant un tournoi.

Et pour obtenir gain de cause, l’avocat du plaignant à lancer un appel aux spectateurs présents ce jour-là. «Nous demandons à toutes les personnes, présentes à ce moment-là de nous contacter et de nous faire savoir si elles ont vu l’incident, si elles savent à qui sont les voix entendues dans la vidéo et si elles ont elles-mêmes une vidéo ou des photos de l’incident», a-t-il déclaré. Avant d’indiquer que le circuit PGA aurait refusé de «coopérer». «Nous sommes pourtant sûrs qu’ils ont une vidéo de l’incident».