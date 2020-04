Navas, Onana, Areola… vers une nouvelle valse des gardiens au PSG ?

Se dirige-t-on vers un nouveau mercato au poste de gardien de but au sein du club de la capitale ? Alors que l’arrivée l’été dernier de Keylor Navas semblait être pour un bon moment, les rumeurs de transferts d’André Onana relancent le débat.

D’après L’Equipe, l’actuel portier de l’Ajax Amsterdam se chercherait une porte de sortie pour cet été après six années de bons et loyaux services. Et le Camerounais, âgé de 24 ans, ne serait pas contre une arrivée au PSG, quitte à commencer en numéro 2.

Avec les départs des pépites l’an dernier (Frenkie De Jong, Mathijs de Ligt) et à venir (Hakim Ziyech et sûrement Donny Van de Beek), le gardien voudrait lui aussi partir après une belle aventure avec l’équipe entrainée par Erik Ten Hag notamment. Les responsables du club hollandais seraient d’ailleurs prêts à le laisser partir contre un chèque de 30 millions d’euros. De quoi intéresser Paris qui était déjà intéressé par son profil il y a quelques temps.

Quid de Sergio Rico et Alphonse Aréola ?

Reste que pour rejoindre le club de la capitale, il lui faudra forcément des garanties. Sera-t-il installé en numéro 2 à la place de Sergio Rico, prêté par Séville et dont l’option d’achat (entre 10 et 15 millions d’euros) ne sera pas levée pour préparer la passation de pouvoir avec Keylor Navas (34 ans) ? D’autant l’ancien gardien du Real Madrid semble intouchable au poste de numéro un.

A savoir donc ce que voudra faire Leonardo qui lorgnait sur Gianluigi Donnarumma (Milan AC). Et sans oublier qu’il faudra surtout trouver un point de chute à Alphonse Areola, prêté au Real Madrid et qui ne sera pas conservé en Espagne. Au moins un poste où il va y avoir du travail cet été.