Pourquoi Neymar ne devrait pas quitter le PSG

Pas un jour se passe sans que l’avenir de Neymar ne soit évoqué. Surtout en Espagne, où un retour au FC Barcelone est annoncé pratiquement quotidiennement depuis son arrivée au PSG à l’été 2017. Mais le crack brésilien à de grandes chances de rester dans la capitale.

Les appels du pied ne cessent pourtant de se multiplier en Catalogne pour tenter de convaincre le prodige de Santos de revenir au Barça. Le dernier en date a été effectué par Luis Suarez. «Ney’, tout le monde le connaît, on sait toute l’affection qu’on lui porte au sein du vestiaire. C’est un joueur indiscutable, et il a encore beaucoup à démontrer. Il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l’apprécions beaucoup», a déclaré cette semaine l’attaquant uruguayen dans la presse ibérique.

Mais ces diverses tentatives semblent être peine perdue. La raison est simple : le club blaugrana n’aurait pas les moyens financiers de rapatrier son ancien joueur, en partie à cause de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Si le montant de son transfert pourrait être à inférieur à 200 millions d'euros, le coût global de sa venue est estimé à plus de 400 millions d’euros en tenant compte de son salaire, estimé à 36 millions d'euros au PSG.

Face à cet obstacle de taille, les dirigeants barcelonais travailleraient même déjà sur une piste beaucoup moins onéreuse menant à Lautaro Martinez. L’Argentin de l’Inter Milan a l’avantage d’être moins cher et surtout d’avoir des émoluments bien inférieurs à Neymar.

Et l’aspect financier pourrait ne pas être le seul problème à sa possible venue. Si l’été dernier le n°10 parisien, actuellement confiné au Brésil, avait fait des pieds et des mains pour quitter la capitale, il serait moins déterminé à partir. Preuve en est avec ses dernières déclarations sur ses moments les plus marquants cette saison sous le maillot Rouge et Bleu, marquée notamment par la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund suivie de la liesse avec les supporters, avec lesquels il a toujours entretenu une relation tendue.

«La foule à l’extérieur du stade nous a reçus dans les rues avec une fête incroyable, s’est-il remémoré. C’était beau !» Le point de départ d’une grande et longue histoire ? La suite de la saison, si elle reprend, pourrait apporter quelques éléments de réponse.