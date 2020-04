Coronavirus : L’OM privé de Ligue des champions, Lyon qualifié ?

Reprendront ? Reprendront pas ? Le mystère reste entier concernant plusieurs championnats européens interrompus en raison de la pandémie de coronavirus. Et, en France, si la Ligue 1 ne pouvait pas aller à son terme, l’OM pourrait être privé de Ligue des champions.

Malgré sa deuxième place au classement derrière le PSG, le club phocéen n’est pas assuré de pouvoir retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au regard des bouleversements causés par la crise sanitaire, l’UEFA se réserverait le droit de se baser sur les coefficients UEFA des clubs pour déterminer les participants à la C1 la saison prochaine. Une méthode qui empêcherait Marseille, qui pointe seulement à la 53e place du classement des clubs européens, d’obtenir son billet pour la phase de groupes.

Jacques-Henri Eyraud n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude. «Je ne suis assuré de rien et comme dirigeant j’aimerais gagner cette deuxième place sur le terrain. On verra ce qui se passera si le championnat s’arrête», a déclaré le président marseillais.

Sur la troisième marche du podium et virtuellement qualifié pour le tour préliminaire, Rennes se retrouverait dans la même situation. Et le malheur des uns ferait le bonheur des autres, particulièrement de Lyon qui prendrait la place de la formation olympienne et de Monaco qui ferait son entrée au 3e tour préliminaire.

Et si ce scénario venait à se confirmer, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais devraient se contenter de la Ligue Europa, en compagnie de Saint-Etienne.