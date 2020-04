Coronavirus : Pas de reprise du Top 14 avant septembre

Les acteurs du monde du rugby et les passionnés du ballon ovale vont devoir prendre leur mal en patience. La LNR a écarté, ce mercredi, l’idée de l’organisation des phases finales de Top 14 courant juin, repoussant la reprise au mieux à la fin de l’été.

«Après avoir fait le point sur la situation, notamment sur les travaux en cours de la commission médicale sur le protocole de reprise et de la commission sportive sur les délais de réathlétisation et de préparation, le comité directeur de la LNR a décidé l’abandon du scénario 1 d’organisation des phases finales du Top 14 à compter de fin juin jusqu’à mi-juillet», a indiqué l’instance dans un communiqué.

«En conséquence, les demi-finales du Top 14, initialement prévues à Nice les 19 et 20 juin 2020 sont annulées», a-t-elle ajouté. Alors que la période de réathlétisation serait estimée entre huit et douze semaines, la fin de la saison de Top 14 ne devrait pas lieu avant le mois de septembre avec les demi-finales puis la finale au Stade de France, qui devrait se tenir juste avant le début de la saison prochaine.

Le Comité Directeur de la LNR s’est réuni et a rappelé que la protection de la santé et de la sécurité des joueurs,des membres des encadrements, du public et des acteurs du rugby est le prérequis aux décisions qui seront prises sur les championnats.1/7 https://t.co/KFIR4TCCeP pic.twitter.com/ycwUK3ID2t

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) April 22, 2020