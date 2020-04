Coronavirus : 50.000 tests de dépistage pour les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 ?

La Ligue de football professionnel et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 souhaitent passer commande de 50.000 tests de dépistage avant de reprendre le chemin des terrains.

Selon le Parisien, la LFP serait en effet chargée de centraliser ces achats de tests et de les redistribuer aux différentes formations des deux divisions qui devront ensuite tester leurs joueurs et leurs staffs techniques et médicaux.

Le problème étant de savoir si tous les tests seront disponibles sachant que beaucoup d’entreprises souhaitent également faire tester leurs salariés pour reprendre l’activité.

Une chose est sûre et certaine, sans test, il n’y aura pas de reprise possible des entraînements. Les footballeurs ont fait savoir que sans un environnement sécurisé à 100%, ils ne joueraient pas.

Pour rappel, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 reprendraient, dans le scénario idéal de la LFP et des clubs, les 17 et 18 juin.