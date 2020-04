Coronavirus : «Le PSG et mes coéquipiers me manquent», confie Neymar

Depuis un mois, Neymar est confiné au Brésil, où il a décidé de s’exiler en raison de la pandémie de coronavirus. Mais, comme beaucoup, la star du PSG commence à trouver le temps très long et a hâte de retrouver ses coéquipiers ainsi que les terrains.

Mais le n°10 parisien va devoir prendre son mal encore un peu en patience. Car une reprise ne semble pas prévue dans l’immédiat. A son grand désespoir. «Je suis anxieux de ne pas savoir quand on reprendra. J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J’espère que la décision sera connue bientôt», a confié Neymar sur son site officiel.

Dans l’attente du feu vert, Neymar ne cesse de s’entretenir physiquement dans sa résidence de Mangaratiba toute équipée pour rester en forme et revenir affûté. Sa propriété, de près de 10 000 m2, dispose d’un grand espace pour le cyclisme, d’un terrain de football ou encore d’une salle de sport avec divers équipements.

Et ses journées s’articulent autour d’un petit-déjeuner, d’une première séance d'entraînement, du repos et des activités ludiques tout au long de la journée qui lui permettent de dépenser de l’énergie. Mais il n’est pas seul. En plus de son préparateur personnel Ricardo Rosa, Neymar s’entraîne en compagnie de son ami et compatriote Lucas Lima, qui évolue à Palmeiras. Il va néanmoins falloir attendre encore quelques semaines pour voir les effets de ce programme physique intense.