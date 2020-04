Coronavirus : Neymar, Cavani et les autres footballeurs partis à l’étranger pourront revenir sans restriction terminer la saison

Ils sont nombreux à avoir fait le choix de rentrer dans leurs pays d’origine pendant la période de confinement imposée depuis le 17 mars par la pandémie de coronavirus. Mais Neymar, Edinson Cavani (PSG) ou encore Thiago Mendes (Lyon) pourront revenir dans l’hexagone sans difficulté en cas de reprise de l’entraînement.

La question de leur retour avait vu le jour après les déclarations du président Emmanuel Macron qui avait indiqué, lors de sa dernière intervention télévisée, que les frontières avec les pays non-européens resteraient «fermées jusqu’à nouvel ordre». Mais ils ne devraient rencontrer aucun souci pour remettre les pieds dans l'Hexagone. Tant qu’ils sont résidents en France et titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour, «il n’y a aucun problème pour revenir sur le territoire, quelle que soit la nationalité et la provenance», a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Et à leur retour sur le sol français, il n’y aurait pas de mise en quarantaine obligatoire «à ce stade», a assuré le ministère, alors que les modalités du déconfinement, prévu le 11 mai, sont toujours à l’étude.

Leur voyage vers la France pourrait néanmoins être rendu compliqué par un trafic aérien très fortement réduit, voire quasiment nul en raison de la crise sanitaire actuelle. Mais ils pourraient avoir recours à l’organisation d’un vol privé comme Keylor Navas avait pu le faire pour rejoindre le Costa Rica avec sa famille.

Si Sylvain Kastendeuch, co-président de l’UNFP, syndicat des joueurs, s’est prononcé contre la reprise de la saison, la levée progressive du confinement entretient l’espoir d’une reprise de l’entraînement pour les clubs professionnels, puis de la compétition courant juin pour achever une saison où il reste à disputer dix journées de Ligue 1, la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon, et la finale de la Coupe de France entre le club de la capitale et Saint-Etienne.