Football : les Pays-Bas, premier pays européen à stopper définitivement son championnat

La Fédération néerlandaise de football a officiellement mis fin à son championnat ce vendredi 24 avril. Les Pays-Bas deviennent ainsi le premier Etat européen à stopper définitivement sa saison.

Une décision attendue, qui fait suite à l'annonce du gouvernement néerlandais d'interdire les événements publics (rencontres sportives, festivals, braderies...) jusqu'au 1er septembre. Mais ce choix va à l'encontre des recommandations de l'UEFA, appelant à achever les compétitions nationales et européennes.

La fédération néerlandaise de football (KNVB) a fait le choix d'une saison blanche. Il n'y a donc ni champion, ni descente, ni promotion. Les 18 mêmes clubs disputeront le championnat la saison prochaine. Quant aux tickets pour les compétitions européennes, ils sont attribués en fonction du classement après la dernière journée disputée, c'est-à-dire la 25e.

En tête lors de l'arrêt de la compétition, l'Ajax Amsterdam jouera la saison prochaine la Ligue des champions si l'hypothétique vainqueur de la principale compétition européenne (elle aussi suspendue) parvient à se qualifier via son propre championnat. L'AZ Alkmaar, deuxième, est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Quant au Feyenoord Rotterdam, troisième, il disputera la phase de groupes de la Ligue Europa. Le PSV Eindhoven et Willem II, respectivement quatrième et cinquième, joueront eux les tours préliminaires de la Ligue Europa.

Le foot prêt à reprendre ailleurs en Europe

D'autres nations préparent quant à elles la reprise de la compétition : en Allemagne, la Bundesliga s'est dite prête à reprendre le jeu à huis clos le 9 mai, sous réserve de l'accord des autorités. En France, la levée progressive du confinement à partir du 11 mai laisse entrevoir un retour de la compétition en juin. En Espagne, la date de reprise de l'entraînement doit encore être validée par le ministère de la Santé. Les 4 ou 11 mai sont évoqués.

Une date de reprise n'a pas encore été arrêtée en Italie, ni en Angleterre. Quant à la Belgique, elle pourrait suivre le chemin des Pays-Bas, et clore elle aussi sa saison, le gouvernement belge ayant interdit les «événements de masse» jusqu'au 31 août.