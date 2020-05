Ligue 1 : Kylian Mbappé sacré meilleur buteur, Angel Di Maria meilleur passeur

Kylian Mbappé succède à… Kylian Mbappé. Une semaine après l’arrêt définitif de la Ligue 1, l’attaquant du PSG a été sacré meilleur buteur de la saison 2019/2020 avec 18 réalisations en seulement 20 matchs de championnat.

Il reste assis sur le trône conquis la saison dernière. De justesse car Wissam Ben Yedder a trouvé le chemin des filets autant de fois que le champion du monde tricolore, mais l’attaquant monégasque a dû se contenter de la place de dauphin car il a marqué moins souvent dans le jeu (15 contre 18).

Et si le n°7 parisien, touché à plusieurs reprises cette saison, a pratiquement été deux fois moins décisif (33 réalisations en 29 rencontres en 2018/2019) au terme d’une saison amputée de dix journées, sa performance n’en demeure pas moins remarquable avec un but inscrit en moyenne toutes les 84 minutes. Dans le détail, il a trompé les gardiens adverses à 14 reprises du pied droit et 4 du pied gauche.

Pour faire parler son instinct de buteur, le prodige de Bondy, auteur de 30 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues, a pu compter sur les offrandes de ses deux compères de l’attaque Angel Di Maria et Neymar. L’Argentin, meilleur passeur du championnat avec 14 passes décisives, et le Brésilien lui ont délivré chacun six passes décisives.

Avec ce deuxième titre consécutif, Kylian Mbappé a imité son coéquipier uruguayen Edinson Cavani couronné en 2017 et 2018 et réalisé une performance qu’aucun joueur français n’avait accompli depuis Jean-Pierre Papin. C’était il y a près de 30 ans (1991, 1992)…