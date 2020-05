L'Orange Vélodrome élu plus beau stade du monde sur Twitter

Les supporters de l'Olympique de Marseille ne cessent de le répéter et Twitter vient de leur donner raison. Lors d'un sondage lancé sur le réseau social par le compte francophone de la Coupe du monde 2022, qui doit se dérouler au Qatar, le Vélodrome a été élu plus beau stade du monde.

Quelque 3 757 internautes ont pris le temps de répondre et les résultats sont indiscutables : le stade Orange Vélodrome a remporté 71% des suffrages.

Il est donc loin devant l'Allianz Arena (10%), le Maracana (10%) ou le Camp Nou (9%). Compte tenu du nombre de participants et du caractère francophone (et non international) du sondage, certains jugeront bon de nuancer ces résultats.

Les Marseillais leur répondront sans doute que le Vélodrome a déjà été élu plus beau stade d'Europe en 2015 puis 2017 par Eurosport.