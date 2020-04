L'Olympique de Marseille héberge des femmes victimes de violence dans son centre de formation

Le club de l'Olympique de Marseille met à disposition son centre de formation pour les femmes victimes de violence.

Depuis le début du confinement, la France connaît une large hausse de signalements de violences faites aux femmes. Des femmes victimes se retrouvent forcées de vivre sous le toit de leur agresseur, et tentent d'appeler au secours.

Pour pallier au manque de chambres d'urgence, l'Olympique de Marseille a ouvert les portes de son centre Robert-Louis Dreyfus, qui accueille habituellement les jeunes espoirs du club. L'OM a mis ses 44 lits à la disposition de l'association SOS femmes 13. Une vingtaine sont aujourd'hui occupés par des femmes en danger et leurs enfants, selon RMC Sport.

«Je remercie l’OM et son président pour cette initiative. C’est un travail d’équipe qui a nous a permis d’être réactif, en collaboration avec nos élus (...) les associations de victimes et la protection de l’enfance», a déclaré Valérie Socco la directrice de l'association SOS femmes 13. L'association est une structure de référence dans l'accompagnement et l'hébergement de femmes victimes dans les Bouche-du-Rhône.

UN ACCOMPAGNEMENT dedie

Une équipe spécialisée composée de psychologues, éducateurs et animateurs se relaie auprès des femmes dans le centre d'entraînement connu sous le nom de La Commanderie. L'Olympique de Marseille fournit 3 repas par jour, grâce à son sponsor Sodexo.

Le club phocéen a également lancé une collecte auprès de ses salariés pour offrir des jouets, des livres et des vêtements aux familles arrivées en urgence.