Kylian Mbappé et Benjamin Mendy enregistrent une vidéo en soutien à un enfant de 8 ans atteint d’un cancer

Le joueur du PSG Kylian Mbappé, et son coéquipier en Benjamin Mendy, ont chacun envoyé un message de soutien à Louïss, âgé de 8 ans, atteint d’un cancer cérébral.

«Son plus grand rêve, c’est de rencontrer ou de parler à Kylian Mbappé», avait écrit, jeudi dernier, Mélanie Veyssière, la mère de Louïss. Elle demandait ainsi à ses contacts de relayer au maximum son message pour atteindre Kylian Mbappé.

Partagée près de 170.000 fois, la publication a d’abord reçu une réponse de la part du défenseur de Manchester City, Benjamin Mendy. «Je te fais un grand coucou, je t’embrasse très fort et sois fort, tu vas réussir», a répondu l’ancien marseillais.

Quelques heures plus tard, c’était au tour de l’attaquant du PSG de faire part de son soutien à l’enfant. «Je sais que tu vas t’en sortir, tu as toute mon admiration, tu es un grand garçon, courageux, a notamment déclaré en souriant le champion du monde. J’espère te voir le plus vite possible».

Touchés par les messages des Bleus, Louïss et sa mère ont posté une vidéo pour répondre. L’enfant espère toujours rencontrer la star parisienne et a tenu à la remercier : «Grâce à ta vidéo, on a plus de force pour continuer le combat».