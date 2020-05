Non, les joueurs du PSG ne vont pas recevoir des coques de téléphone en or

Le PSG a tenu à rétablir la vérité. Contrairement à certaines informations ayant circulé ces dernières heures, Thiago Silva et ses coéquipiers ne recevront pas des coques de téléphone en or pour leur titre de champion de France décroché au terme d’une saison stoppée dix journées avant la fin en raison de la pandémie de coronavirus.

Sur les réseaux sociaux, une société, spécialisée dans la personnalisation de la téléphonie de luxe, avait indiqué avoir conçu en guise de récompense pour chaque joueur de l’effectif du club de la capitale une coque en or 24 carats et entièrement personnalisé au dos avec le nom du joueur, son numéro de maillot, le logo de la Ligue 1 et la mention «Champion de France 2020».

Mais cette information a été fermement démentie par le PSG. «Le Paris Saint-Germain n’est d’aucune manière associé à la société Idesign Gold. Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs du Paris Saint-Germain. Cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain», a indiqué le club dans un communiqué transmis au Parisien.

Et il n’exclut pas d’attaquer la marque pour faire cesser cette pratique. «Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain», a ajouté le PSG.

La société en question est particulièrement réputée chez les sportifs de tous horizons. Notamment chez les joueurs parisiens comme Thiago Silva, Neymar et Kylian Mbappé qui avaient déjà fait appel à ses services pour personnaliser leur smartphone. L’an dernier, elle avait également réalisé une collection pour les joueurs de Liverpool pour fêter leur sacre en Ligue des champions.