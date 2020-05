«Il y a des vies en jeu» : Wayne Rooney s’inquiète d’une éventuelle reprise de la Premier League

Wayne Rooney a fait part de son inquiétude, dimanche, quant à une reprise du championnat d’Angleterre fin juin, après l’arrêt de la saison suite à la pandémie de Covid-19.

Alors que le gouvernement britannique a ouvert la porte à une reprise des compétitions à huis clos dès le 1er juin et que la Premier League cherche des solutions pour essayer de disputer , d'ici à fin juillet, les 92 matchs restants, les clubs se réunissent lundi. Ils doivent se mettre d'accord sur un protocole sanitaire permettant la reprise, ce mardi, de l’entraînement en respectant des mesures de distanciation physique dans le pays européen le plus endeuillé par la maladie (près de 35.000 morts).

Si certains sont pour la reprise, l’idée est très loin de faire l'unanimité chez les footballeurs, partagés entre crainte face au coronavirus et volonté de rejouer. A l’image de Wayne Rooney, ancien joueur de Manchester United qui évolue désormais en 2e division anglaise, à Derby County.

«L'inquiétude, ce n'est pas pour nous, les joueurs, si on devait se blesser, mais plus si on devait rapporter le coronavirus chez nous et infecter nos proches, il y a des vies en jeu, a-t-il rappelé à l'édition dominicale du Times. Ce qui me surprend le plus, c'est le peu de cas qu'on fait de notre avis. Je n'ai pas eu un seul appel de l'EFL (qui chapeaute le Championnat de 2e division) ou du syndicat des joueurs professionnels pour connaître le sentiment des joueurs de Derby à propos d'une reprise.»