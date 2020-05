Vidéo : proche du KO, Alistair Overeem décroche une impressionnante victoire en UFC contre Walt Harris

Proche du KO face à Walt Harris samedi en Floride, Alistair Overeem s’est finalement imposé par TKO lors d’un combat UFC mémorable.

A Jacksonville, une semaine après la victoire de Francis Ngannou, les combats en octogone se sont poursuivis à huis clos. Et s’il n’y a pas eu de KO foudroyant comme celui du Franco-camerounais, il y a eu de l’émotion.

Pour son premier combat après le kidnapping puis le décès de sa belle-fille fin 2019, Walt Harris a tenu tête à son adversaire. L’Américain de 36 ans s’est très montré offensif et a mis en grande difficulté son rival néerlandais, qui aurait même pu terminer KO après un déluge de coups incroyable.

Mais Alistair Overeem (40 ans) a su faire le dos rond et s’est ensuite repris pour finalement s’imposer par TKO et décrocher une 46e victoire (pour 18 défaites). Avant de rendre un hommage à son adversaire.

It's over!@AlistairOvereem gets the job done after being rocked early at #UFCFL pic.twitter.com/FM11sKTitR

— UFC Europe (@UFCEurope) May 17, 2020