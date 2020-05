Vidéo : Le K-O expéditif de Francis Ngannou en UFC

17 secondes chrono en main. Francis Ngannou n’a pas traîné, dans la nuit de samedi à dimanche, pour mettre K-O son adversaire Jairzinho Rozenstruik, terrassé en moins de 20 secondes lors de l’UFC 249.

Il a suffi d’un puissant crochet gauche à Ngannou pour envoyer à terre le Surinamais complétement sonné. Il a même eu besoin de longues secondes pour retrouver ses esprits après avoir reçu les coups du Franco-camerounais, qui a fait honneur à son surnom de «The Predator» avec ce 11e K-O en 15 victoires (pour trois défaites).

Cette victoire éclair a été saluée par Mike Tyson en personne. L’ancien boxeur américain a qualifié Francis Ngannou de «retentissant» et «vicieux». Il voit surtout en l’actuel n°2 des poids lourds le «futur champion» de la catégorie.

L’UFC, plus importante ligue professionnelle d’arts martiaux mixtes (MMA), a repris à huis clos à Jacksonville (Floride) malgré la pandémie de coronavirus. «Ça a bien marché», s’est félicité le président de l’UFC, qui avait obtenu le feu vert des médecins de boxe et de MMA pour reprendre, à condition de respecter des précautions.

Et dans les autres combats, la soirée a été marquée par le succès de l’Américain Justin Gaethje, qui s’est adjugé le titre intérimaire des poids légers aux dépens de son compatriote Tony Ferguson. «The Highlight» s’est imposé par KO technique lors du cinquième round. Gaethje peut maintenant revendiquer un combat face à l’invaincu Khabib Nurmagomedov, pour tenter de s’emparer du titre régulier des légers.

