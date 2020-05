Edouard Philippe «assume parfaitement» l’arrêt de la Ligue 1

Lors de son allocution mercredi, le Premier ministre a répondu à la question concernant une éventuelle précipitation de l’arrêt de la Ligue 1.

«Il ne m’appartient pas de me prononcer sur les décisions des Ligues et des Fédérations mais il me semble que, pendant deux mois et demi, les compétitions ont été interrompues pour d'excellentes raisons. Je l'assume parfaitement», a ainsi expliqué Edouard Philippe lors de la présentation de la deuxième phase du déconfinement, suite à la pandémie de Covid-19.

«Je ne crois pas que le moment soit venu» pour reprendre la saison 2019-2020, a indiqué le chef du gouvernement. Il a d’ailleurs rappelé que les stades (et hippodromes) étaient encore fermés et interdits au public au moins jusqu’au 21 juin.

Edouard Philippe a indiqué qu’il espérait que le «début de la saison prochaine» aura lieu «bientôt dans des conditions normales.» «Je sais qu'ils l'attendent avec beaucoup d'impatience», a-t-il dit, faisant référence aux joueurs et aux clubs.