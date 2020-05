Ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe sur la phase 2 du déconfinement

Edouard Philippe a tracé ce jeudi 28 mai les grandes lignes de la deuxième phase du déconfinement, qui doit démarrer le 2 juin. Après s'être félicité de «bons résultats sur le plan sanitaire», le Premier ministre a annoncé de nombreux assouplissements et réouvertures de lieux, bien que certaines restrictions restent en vigueur au moins jusqu'au 22 juin.

PLUS aucun DÉPARTEMENT EN rouge, L'ILE-DE-FRANCE, LA GUYANE ET MAYOTTE EN ORANGE

Alors que l'Ile-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France avaient été classés rouge au début de la première phase du déconfinement, signifiant que le virus y circulait encore activement, plus aucun département ne figure désormais dans cette catégorie. Le gouvernement a introduit une nouvelle couleur, le orange, pour les zones où une vigilance particulière doit être maintenue et où le déconfinement sera un peu plus strict. Figurent dans cette catégorie les départements d'Ile-de-France, la Guyane et Mayotte.

Levée de La règle des 100 km

A partir du 2 juin, la règle limitant les déplacements à 100 km autour de son domicile sera levée. Edouard Philippe a cependant appelé les Français à la «responsabilité», les appelant à différer si possible leurs déplacements lointains. En revanche, les frontières intérieures de l'Europe resteront fermées. Mais le Premier ministre s'est dit favorable à ce qu'elles puissent rouvrir à compter du 15 juin, sans quatorzaine pour les voyageurs.

Réouverture des bars et restaurants, mais seulement en terrasse dans les zones orange

Très attendue, la réouverture des bars, cafés et restaurants le 2 juin a été annoncée par Edouard Philippe. Dans les départements classés orange, seules les terrasses des établissements sont autorisées à rouvrir. Partout, un protocole sanitaire strict devra être respecté : distance d'un mètre entre les tables, capacité maximale de dix par tablée, port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lorsqu'ils se déplacent, ou encore interdiction des consommations debout dans les bars.

Réouverture des lycées dans les zones vertes et annulation de l'oral du bac de français

Pour évoquer l'éducation, Edouard Philippe a laissé la parole à Jean-Michel Blanquer, qui a annoncé une réouverture des lycées dans les seules zones classées vertes. Ils accueilleront «progressivement les élèves, au moins sur l'un des trois niveaux», seconde, première ou terminale, dans un premier temps. Dans les zones orange, les lycées professionnels rouvriront en premier, pour accueillir en priorité les élèves de terminale et de CAP, «qui ont besoin de certifications professionnelles», a précisé Jean-Michel Blanquer.

Quant à l'oral du bac de français pour les lycéens de première, il est annulé, a tranché le ministre de l'Education nationale. L'épreuve sera validée par contrôle continu grâce aux notes des deux premier trimestres. Jean-Michel Blanquer a également annoncé que les écoles et collèges allaient rouvrir partout le 2 juin. En ce qui concerne les collèges, les élèves de 6e et 5e seront prioritaires dans les départements orange.

Réouverture des parcs et jardins partout en FRance

Les parcs et jardins avaient pu rouvrir dès le 11 mai en zone verte, mais pas dans les départements classés rouge. Ils pourront rouvrir partout dès ce week-end, a annoncé Edouard Philippe, y compris dans les zones orange, notamment à Paris, où cette mesure était réclamée depuis plusieurs semaines par la maire PS Anne Hidalgo. La capitale avait grillé la politesse au Premier ministre, en annonçant «par erreur» la nouvelle dès ce jeudi matin sur son site internet - elle avait indiqué le 2 juin et non pas ce week-end.

Réouverture des théâtres et salles de spectacle en zone verte

«Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres vont ouvrir à compter du 2 juin», a ajouté Edouard Philippe, en précisant que le port du masque sera obligatoire et que «les règles de distanciation physique devront y être respectées par une organisation spécifique des places assises, une gestion des flux conforme au protocole sanitaire». Les parcs de loisirs pourront aussi rouvrir le 2 juin en zone verte, avec une jauge maximale fixée à 5.000 personnes. Les départements orange devront eux attendre la troisième phase du déconfinement, qui doit être lancée le 22 juin.

Autres lieux culturels, les musées et les monuments pourront rouvrir sur tout le territoire à partir du 2 juin, avec port du masque obligatoire, tout comme les plages. Quant aux cinémas, ils rouvriront leurs portes partout le 22 juin. «Les exploitants de cinéma eux-mêmes voulaient que la réouverture soit nationale de façon à pouvoir organiser la programmation des salles», a expliqué Edouard Philippe.

Maintien de la limitation des rassemblements dans l'espace public à 10 personnes



Preuve que le gouvernement souhaite rester prudent, les rassemblements restent «limités à 10 personnes» dans l'espace public. «Les événements culturels et sportifs resteront donc suspendus», et les discothèques, salles de jeux, stades, hippodromes resteront aussi fermés au public jusqu'au 22 juin au moins.

Réouverture des salles de sport et piscines en zone verte

Les piscines, salles de sport et gymnases, fermés depuis le début du confinement, vont rouvrir dès le 2 juin en zone verte, et le 22 juin dans les départements orange, a annoncé Edouard Philippe. Si les sports collectifs restent en revanche interdits jusqu'au 22 juin, les sportifs professionnels vont pouvoir reprendre le 2 juin «avec protocole strict», a indiqué le Premier ministre. «Les sports collectifs et notamment les sports de contacts resteront également interdits parce qu'ils ne permettent pas par nature de respecter la distanciation physique», a-t-il expliqué.