Kylian Mbappé rend un hommage émouvant à un jeune fan décédé

Kylian Mbappé s’est fendu d’un hommage très émouvant jeudi sur Instagram pour un jeune fan décédé.

«Notre Arthur est parti rejoindre les étoiles ce midi, je suis tellement abattu et en même temps tellement fier d’avoir pu rencontrer et tisser un lien avec ce garçon aussi fort que toi mon petit héros, a écrit Kylian Mbappé. Il a passé 8 mois à se battre comme un super-héros et m’a appris au combien les choses les plus simples de la vie sont les plus importantes. Tu es et resteras un exemple pour tous. À nous de continuer, tous ensemble à te faire briller. Je t’aime. Ton pote Kylian.»

Des mots très forts qui prouvent la tristesse de la star du Paris Saint-Germain, très impliquée auprès des enfants, ému par la disparition du jeune supporter, décédé des suites d’une longue maladie.

Un message qui a trouvé un écho très fort sur les réseaux sociaux. Si beaucoup d’anonymes ont partagé le message, d’autres personnalités ont rendu hommage à Arthur comme le coéquipier de Kylian Mbappé, Idrissa Gueye ou encore Didier Drogba et Martin Fourcade.