Les confessions de Kylian Mbappé : «Je ferai toujours du PSG et de l'équipe nationale mes priorités»

Sa parole est rare surtout dans les médias. Dans une longue interview accordée au Mirror, Kylian Mbappé est revenu, mardi, sur ses ambitions à venir que ce soit en équipe de France ou avec le PSG.

«Mes ambitions sont de continuer de gagner avec l’équipe nationale, on a l’Euro la saison prochaine et on veut gagner, a détaillé le prodige tricolore de 21 ans au tabloïd anglais. J’ai aussi comme grande ambition de gagner une Coupe d’Europe, et faire partie de l’équipe qui remporterait la première Ligue des champions de l’histoire du PSG serait très spécial.»

Pour le champion du monde 2018 (34 sélections, 13 buts), il s’agit évidemment de la Ligue des champions. Pour rappel, le club de la capitale avait déjà remporté une Coupe d’Europe, la Coupe des Coupes en 1996. Une compétition qui n’existe plus.

Souvent pointé du doigt pour son individualisme, Kylian Mbappé a donc décidé de prouver que les titres collectifs étaient beaucoup plus intéressants pour lui. Preuve en est lorsqu’il a été interrogé sur le Ballon d’Or.

«Ce serait bien de le gagner, mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir la nuit, a confié l’ancien Monégasque souvent envoyé du côté du Real Madrid dans les rumeurs de mercato. Je ne pense pas devoir le gagner la saison prochaine ou celle d’après, il n’y a pas d’objectif de temps. Le PSG et l’équipe nationale sont ma priorité, ensuite si mes performances m’apportent des récompenses individuelles c’est un bonus.»

Mbappé confie son envie de continuer à progresser et à s’améliorer chaque jour pour devenir encore plus fort. Il prend exemple sur ses coéquipiers mais aussi sur des grands joueurs. «Mon premier modèle c’est Zidane pour tout ce qu’il a accompli avec la sélection puis c’était Cristiano Ronaldo, a-t-il confié. Il a tellement gagné et continue d’être un gagnant, même après tant de succès. Ils ont tous deux laissé leur marque dans l’histoire du jeu – et je veux laisser mon propre chapitre dans les livres d’histoire.» A lui de tout mettre en œuvre pour y parvenir.