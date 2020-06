Le central de Roland-Garros a enfin son toit

Le central de Roland-Garros n'attend plus que le début des Internationaux de France. Alors que le Grand Chelem parisien a été repoussé en septembre en raison de la pandémie de coronavirus (20 septembre-4 octobre), le court Philippe-Chatrier a achevé sa métamorphose avec la pose du fameux toit rétractable après plus de trois ans de travaux.

Il sera opérationnel pour cette édition 2020 qui s'annonce si particulière. Fini les interruptions à cause de la pluie ou de la nuit, puisqu’il est également doté d’un système d’éclairage. L’ensemble des rencontres programmées sur le central iront dorénavant à leur terme. Il faudra environ une quinzaine de minutes pour qu’il puisse se fermer (ou s’ouvrir).

«Ce toit va nous donner de nouvelles possibilités pour la programmation et pour des conditions de jeu homogènes à partir des quarts», s'est félicité le président de la FFT Bernard Giudicelli. En effet, l’ensemble des quarts de finale, dames et messieurs, sera joué sur ce court central avec deux sessions, programmées à 12h et l’autre à 17h, sur deux jours. Concernant les «night sessions», elles ne sont prévues qu'à partir de l'année prochaine.

Alors que l’Open d’Australie possède déjà trois courts équipés de toits et Wimbledon ainsi que l’US Open deux chacun, Roland-Garros était le dernier tournoi du Grand Chelem à ne pas en posséder. C’est désormais de l’histoire ancienne.