Marquinhos, Neymar, Mbappé… Quel capitaine pour le PSG ?

Le départ annoncé de Thiago Silva va donner du travail aux dirigeants du PSG et Thomas Tuchel. Tant pour lui trouver un successeur sur le terrain, si ce n’est pas déjà fait, que pour porter le brassard de capitaine. Même si le nom de Marquinhos se détache largement.

Arrivé à Paris en juillet 2013 à Paris à seulement 19 ans, le Brésilien a fait mieux que confirmer les promesses placées en lui. En sept saisons, il a su se rendre indispensable sur comme en dehors du terrain. Et dans le vestiaire comme auprès des supporters, il fait l’unanimité. A son retour au poste de directeur sportif l’été dernier, Leonardo avait d'ailleurs indiqué vouloir faire de «Marqui» le symbole du nouveau PSG de par les valeurs et les qualités qu’il dégage.

Et sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2024 en est la démonstration. Alors qu’il s’estime «plus que jamais Parisien» et qu’il se voit même finir sa carrière au PSG, Marquinhos a encore montré l’exemple en étant le premier brésilien à être rentré en France après avoir passé quelques jours dans son pays natal. Depuis plusieurs saisons, il était surtout le vice-capitaine attitré derrière Thiago Silva. Sans grande surprise, le brassard devrait donc lui revenir sur le bras.

Mais la désignation d’un capitaine est souvent un choix stratégique dans un vestiaire. Et elle peut créer certaine susceptibilité, comme elle peut aussi servir à valoriser un joueur et lui rappeler son importance dans l’équipe. En ce sens, Neymar peut faire partie des potentiels successeurs de Thiago Silva. Le numéro 10 parisien, dont l’avenir fait toujours autant parler, a connu une histoire tourmentée depuis son arrivée fracassante à l’été 2017 avec en point d’orgue ses envies de retour à Barcelone l’année dernière.

Si les rumeurs l’envoyant au Barça persistent en Espagne, hériter du brassard pourrait l’inciter à rester et mettre un terme au débat. Il serait en tout cas honoré d’être nommé capitaine. Un rôle qu’il a déjà tenu avec l’équipe du Brésil notamment. «Être capitaine, c’est quelque chose de particulier. Tu peux être un capitaine sans avoir le brassard autour du bras. Mais évidemment que ce serait un honneur», avait-il déclaré à France Football en décembre.

Le brassard de capitaine peut aussi être un argument de poids dans les négociations de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui s’achève en 2022. Lors des Trophées UNFP en 2019, le champion du monde tricolore avait réclamé davantage de «responsabilités» sous peine d’aller voir ailleurs.

«C’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités pour moi. Ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet», avait lancé le prodige de Bondy. Et quoi de mieux que d’être désigné capitaine pour avoir les responsabilités réclamées. Et donc là aussi le convaincre de rester encore quelques saison.

Formé au club et champion du monde, Presnel Kimpembe fait lui aussi partie des possibles candidats. Le défenseur tricolore a porté le bout de tissu à plusieurs reprises cette saison et serait légitime de par son ancienneté et sa force de caractère.

