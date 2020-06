PSG : Kylian Mbappé joueur le plus cher du monde

Très cher Kylian Mbappé. A 21 ans, l'attaquant français du PSG trône toujours en tête du classement des 100 footballeurs avec la plus grande valeur marchande, publié ce lundi par l'observatoire du football.

Le prodige de Bondy est évalué à près de 260 millions d'euros. Soit 8 millions d'euros de plus que l'année dernière à la même époque. Malgré une saison tronquée par des blessures et la pandémie de coronavirus, le numéro 7 du club de la capitale a une nouvelle fois fait l'étalage de son talent avec notamment 30 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues.

Et le champion du monde tricolore devance de loin la concurrence. Deuxième de ce classement, l’attaquant anglais de Manchester City Raheem Sterling est évalué à 195 millions d’euros, alors que Jadon Sancho (Borussia Dortmund) complète le podium avec une valorisation estimée à 179 millions d’euros.

Antoine Griezmann, débarqué l’été dernier au FC Barcelone, est le deuxième Français avec un coût estimé à 136 millions d’euros (8e). En revanche, Neymar pointe loin derrière son compère de l’attaque parisienne. La star brésilienne occupe seulement la 37e place avec une valeur de 83 millions d’euros.

Alors que le classement de l’Observatoire du football Centre international d’études sportives (CIES) prend notamment en compte l’âge, les performances, la durée de contrat et le statut international du joueur, Lionel Messi (33 ans) est évalué à 100 millions d’euros à un an de la fin de son contrat (21e) et Cristiano Ronaldo (35 ans) à 63 millions d’euros (70e). La relève est déjà en marche.

Exclusive biannual list of most expensive big-5 league players as per @CIES_Football transfer value algorithm:@KMbappe tops the table ahead of four Englishmen ! Full rankings https://t.co/P0Ohpx4eDz #mbappe #sterling #sancho pic.twitter.com/C2IPukwhVg

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 8, 2020