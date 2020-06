Ronaldinho, assigné à résidence, décrit son quotidien au Paraguay

Toujours au Paraguay, où il est assigné à résidence après avoir être sorti de prison, Ronaldinho s’est confié sur son quotidien à la presse espagnole.

L’ancien génie des terrains de football reste sous surveillance de la justice paraguayenne. «Ronnie» (40 ans), qui a payé sa caution, vit actuellement dans le luxueux hôtel Palmaroga, situé à Asuncion. L’ancien Parisien, qui a passé deux mois en prison, est dans l’attente de son procès pour usage présumé de faux passeport.

«Ici, à l’hôtel Palmaroga, nous recevons un excellent traitement, confie Ronaldinho à Mundo Deportivo. Tout est bien ordonné, nous sommes très calmes et ils font tout pour que cela se passe de la manière la plus agréable possible. Cela fait soixante longs jours. Les gens chez eux doivent imaginer ce que cela doit être de ne pas pouvoir faire ce dont on est habitué. Je pense que c'est quelque chose qui restera à jamais en chacun de nous après avoir vécu cette expérience compliquée.»

Celui qui a fait rêver des générations par ses incroyables gestes techniques, a tenu à remercier les nombreux soutiens qui se sont manifester comme Samuel Eto’o, Lionel Messi ou encore Carles Puyol, ses anciens coéquipiers du Barça.

«La relation que nous avons est très spéciale. Elle était belle au Barça et avec tous les compagnons de cette aventure du football. Je suis footballeur par amour et profession. Ils me connaissent bien et ils savent que ce n'était pas une période facile. Ses paroles (celles de Puyol) étaient importantes et m'ont aidé à sortir de cette tempête le plus tôt possible», a-t-il détaillé.

