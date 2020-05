«S’il te plaît, arrête de me donner des coups» : quand Ronaldinho suppliait un adversaire

S’il a souvent fait des misères à ses adversaires avec ses légendaires gestes techniques, Ronaldinho a aussi reçu quelques coups. A tel point qu’il en serait venu à supplier un joueur d’arrêter.

C’est en tout cas ce que confie Pablo Alvarez, ancien défenseur de Catane, qui se souvient que le Brésilien, alors joueur de l’AC Milan, lui avait demandé d’arrêter de lui mettre des coups pendant une rencontre.

«A la fin de la première mi-temps d’un Milan-Catane à San Siro, nous allions rentrer au vestiaire quand Ronaldinho s’est approché de moi dans le tunnel, a raconté l’Argentin dans l'émission de son pays Crack Deportivo. Il enlève son maillot et me dit: ‘prends-le, Alvarez mais s'il te plaît, arrête de me donner des coups’. Et il m'a donné son maillot !»

Alvarez se rappelle que «Ronnie» était intenable sur le terrain. «C'était impossible d'arrêter Ronaldinho, il était au-dessus, il était impeccable, a-t-il confié. De loin, c'est l'un des meilleurs joueurs qui pouvait écrire l'histoire du football.»

Lors de ce match (1-1) qui remonte au 14 avril 2010, le défenseur argentin avait écopé d’un carton jaune, preuve de son engagement féroce sur l'ancien joueur du Barça et du PSG.