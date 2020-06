Pas de Ligue 1 ? Jean Michel-Aulas va créer un tournoi avec le PSG

Jean-Michel Aulas a beau eu se démener, le championnat ne reprendra pas. Et pour compenser le manque de matchs, le président de l’Olympique Lyonnais travaille sur l’organisation d’un tournoi avec d’autres clubs de Ligue 1, dont le PSG.

«Pour le moment, on imagine que l’ego de la LFP, pour ne pas dire de ses dirigeants, sera difficile à contourner pour reprendre le championnat (…). L'’idée, c’est d’être les premiers pour faire en sorte de pouvoir organiser des matchs. Le PSG et l’OL sont directement intéressés», a assuré le patron des Gones, ce mercredi, au cours d’une conférence de presse de présentation de la nouvelle recrue Tino Kadewere et du directeur du recrutement Bruno Cheyrou.

Avant de donner un peu plus de détails. «On envisage pour les garçons un tournoi sur une deux semaines ici au Groupama Stadium, probablement en 8 équipes réparties en deux groupes pour avoir un certain nombre de matchs de préparation», a indiqué Jean-Michel Aulas, qui envisage un tournoi identique pour l’équipe féminine.

Ce tournoi servira en effet à préparer les futures échéances lyonnaises, à commencer par la finale de la Coupe de la Ligue, qui devrait être programmée à la fin du mois de juillet, face… au PSG. Mais aussi le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Juventus Turin début août.

Pour le club de la capitale, l'objectif sera également d'accumuler les matchs pour être prêt physiquement en vue de la finale de la Coupe de la Ligue, mais aussi la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne et surtout son futur quart de finale de la Ligue des champions.

"On va organiser 2 tournois. On envisage de faire ça au @GroupamaStadium avec 8 équipes afin de se préparer. On souhaiterait faire la même chose avec l'équipe féminine" — Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2020

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue 1 ICI