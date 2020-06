Roland-Garros : vers un nouveau report ?

Le nouveau calendrier de la saison de tennis doit être connu le lundi 15 juin. Et il pourrait connaître encore des modifications avec notamment un nouveau report d'une semaine de Roland-Garros, d’après un tableau publié sur Twitter par la joueuse britannique Tara Moore.

Reprogrammé dans un premier temps du 20 septembre au 4 octobre en raison dans la pandémie de coronavirus, qui a complètement bouleversé le monde de la petite balle jaune, le Grand Chelem parisien serait finalement fixé à partir du 27 septembre pour s’achever le 11 octobre.

Ces nouvelles dates permettraient notamment aux joueurs de bénéficier d’une semaine de repos supplémentaire après l’US Open, toujours programmé du 31 août au 13 septembre. Mais aussi de proposer une «vraie» saison sur terre battue avec l’ajout des Masters 1.000 de Madrid (du 14 au 20 septembre) et de Rome (du 21 au 27 septembre). De quoi s’acclimater à la surface avant les Internationaux de France.

Avec ce décalage, des qualifications pourraient également être organisées alors que les organisateurs avaient abandonné cette idée. L’un des autres avantages est de ne pas télescoper le début du tournoi avec l’arrivée sur les Champs-Élysées du Tour de France, prévue le 20 septembre et qui nécessite une importante mobilisation des forces de l’ordre. Et cela ferait aussi les affaires de France Télévisions, diffuseur de ces deux événements majeurs.

I’ve been asked to take names out of the equation so here is the “proposed” plans of tours including ITFs. All players should have this information not just some. #spreadtheword pic.twitter.com/fiFHhTDesm

— Tara Moore (@TaraMoore92) June 9, 2020