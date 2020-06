Quelles sont les salles de sport ouvertes en Ile-de-France ?

Alors qu’elles devaient lever le rideau le 22 juin, les salles de sport ont vu cette autorisation de réouverture avancée à ce lundi, après l’allocution télévisée du chef de l’Etat Emmanuel Macron, dimanche soir. CNEWS dévoile les dates exactes de réouverture des clubs en Ile-de-France, région passée désormais en zone verte.

Si les établissements de fitness et de remise en forme se félicitent de cette décision du gouvernement, ils n’en oublient pas pour autant les règles sanitaires à appliquer pour la santé de leurs adhérents ainsi que celle du personnel. Un protocole qui est plus ou moins long à mettre en place.

Avec près d’une trentaine de centres en Ile-de-France, Neoness rouvrira dès mardi, et développera, entre autres, un système de réservation en ligne pour les cours collectifs afin de limiter le flux des abonnés. Dans la capitale, Punch Studio, studio mêlant boxe et bootcamp situé à deux pas du musée du Louvre, donnera également le coup d’envoi, dès 7h45, tandis que les clubs Fitness Park s’apprêtent à rouvrir d’ici mercredi.

La salle de sport RITM, implantée au métro La Motte-Picquet dans le 15e arrondissement de Paris, se tient prête, quant à elle, à accueillir ses adhérents dès mercredi, à l’instar de l’enseigne Basic-Fit, qui compte au total 390 établissements sur l’ensemble du pays. Si le premier club Keep Cool a officiellement ouvert ses portes ce lundi dans le 16e arrondissement, les autres centres du groupe devraient être opérationnels entre mercredi et jeudi.

Des clubs préfèrent la date du 22 juin

Comme prévu, et respectant le calendrier mis en place dans les différentes étapes du déconfinement, la Salle de sport with Reebok, qui offre un service premium et des cours complets non loin de l’église de la Madeleine, ne rouvrira que le lundi 22 juin.

Même décision pour les trois clubs haut de gamme de L’Usine implantés à Beaubourg, dans le quartier de l’Opéra et au sein de la gare Saint-Lazare, ainsi que pour le Ken Club, Blanche, le Klay et les CMG Sports Club, tous basés à Paris.

Le Tigre Yoga Club (Rive Gauche dans le 6e et rue de Chaillot dans le 16e), et les deux studios de Pilates et Yoga Snake & Twist, ont également choisi de rouvrir le 22 juin, date initialement annoncée fin mai par le Premier ministre Edouard Philippe. Ces lieux vont adapter les protocoles d’entretien en proposant des produits désinfectants à sa clientèle, espacer les cours collectifs, et limiter le nombre de machines et la capacité d’accueil pour réduire le risque sanitaire.

