La célébration de Lionel Messi fait polémique

Le FC Barcelone et Lionel Messi ont repris leurs bonnes habitudes. Vainqueur pour la reprise de la Liga à Majorque (0-4), le club catalan a enchainé, mardi, contre Leganes avec un nouveau but de l’Argentin (2-0), dont la célébration n’est pas passée inaperçue.

Le sextuple Ballon d’or a doublé la mise sur un penalty qu’il avait lui-même provoqué. Et malgré le huis-clos, il a tenu à célébrer sa 26e réalisation de la saison toutes compétitions confondues (le 699e but de sa carrière) avec une posture très particulière. «La Pulga» s’est posté devant l’une des tribunes vides du Camp Nou avec sa main gauche posé sur sa hanche et son index droit pointé vers le ciel.

Dans le contexte actuel et le mouvement Black Lives Matter, qui a vu le jour dans le monde après la mort de George Floyd, ce geste n’a pas manqué de faire réagir et il a été soumis à divers interprétations. Et pour certains, il n’a ni plus ni moins reproduit la posture d’une statue de Christophe Colomb installée à Barcelone et au sujet à la polémique ces derniers jours. Des nombreuses voix se sont en effet élevés pour que l’édifice soit déboulonné.

Avec cette posture, Messi pourrait ainsi avoir voulu soutenir le monument. Si le natif de Rosario, peu habitué aux prises de position politique, n’a fait aucun commentaire sur la signification de ce geste à l’issue de la rencontre, son attitude sera particulièrement scrutée s’il venait à trouver le chemin des filets, vendredi, sur la pelouse du FC Séville.

¿Para quién fue el festejo Pulga?





El raro festejo de #Messi se hizo viral y en España aseguran que fue en referencia a Colón. Mirá.https://t.co/Ik1XTH9809 pic.twitter.com/Rb6K0tZ3YL — Diario Olé (@DiarioOle) June 16, 2020

