«Il y a un gay dans chaque équipe de foot» : Troy Deeney incite les joueurs à faire leur coming-out

Capitaine de Watford, Troy Deeney a estimé dimanche que les footballeurs hésitaient à déclarer ouvertement leur homosexualité.

«Je pense que les personnes gays ou issues de cette communauté sont très inquiètes d’avoir à assumer la responsabilité d’être les premiers (à faire leur coming-out), a confié l’attaquant de 31 ans dans le podcast Grounded with Louis Theroux de la BBC. Je pense qu’une fois qu’il y en aura un, d’autres s’exprimeront.»

Troy Deeney a d’ailleurs indiqué que chaque équipe de football avait dans ses rangs un joueur gay mais qui préfère ne pas le dire ouvertement. «Je dirais officiellement qu’il y a probablement un homosexuel ou une personne bisexuelle dans chaque équipe de football», a-t-il indiqué.

Deeney, divorcé et père de deux enfants, estime que le moment est venu pour les athlètes de ne plus avoir honte de cacher leur homosexualité.

Pour rappel, l’ancien attaquant de Norwich Justin Fashanu reste à ce jour le seul footballeur masculin ouvertement gay de l’histoire britannique.

A #grounded first: an interview with a footballer, specifically Watford legend ⁦@troydeeney⁩. We discuss FIFA rankings, Chelmsley Wood & his teeth. Great talk! https://t.co/28oODzSep7

— Louis Theroux (@louistheroux) June 15, 2020