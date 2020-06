Carrière, vie privée, Pamela Anderson… Adil Rami annonce la sortie d’un livre vérité

Adil Rami promet toute la vérité. Le défenseur, champion du monde avec les Bleus en 2018, a annoncé la sortie «bientôt» d’un livre sur sa carrière mais également sur sa vie privée, et notamment sur sa relation avec Pamela Anderson.

Cette annonce surprise intervient après les déclarations de son coéquipier à Sotchi Aleksandr Kokorin sur la supposée vie intime de l’ancien marseillais avec la célèbre actrice américaine. «Naturellement, tout le monde était intéressé par ce qu’était leur relation au lit. Rami m’a dit que Pamela Anderson était la meilleure femme de sa vie et qu’ils faisaient 12 fois l’amour par nuit», a confié Kokorin à média ukrainien.

Ces propos sont revenus jusqu’aux oreilles de Rami, qui n’a manqué de réagir. «Pour l’info du jour me concernant, il y a erreur», a-t-il déclaré sur son compte Instagram. Avant de promettre de tout dévoiler dans une autobiographie. «Je peux juste vous inviter à lire mon livre qui sort bientôt. Là, vous aurez toute la vérité sur toutes ces histoires que vous aimez tant. Sans filtre. Je ne suis pas une machine pour ceux qui ont suivi l’actualité. Ce n’est pas exactement ça. J’ai lâché tout ce que j’avais à dire sur mon livre et il sort prochainement et j’en suis très fier. Ça, c’est une actu ! Ça, c’est une info qui vient de ma bouche», a lancé le défenseur avec son franc-parler bien connu.

Un livre choc qu’Adil Rami a écrit avec Géraldine Maillet, qui est l’une des chroniqueuses de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste diffusée sur C8. Une émission regardée et très appréciée par le joueur . «Je l’ai écrit avec une personne que j’ai choisie dans la team de TPMP. Je suis fier et honoré de vous dire que cette personne, c’est Géraldine Maillet. Mon livre, je l’ai écrit avec Géraldine Maillet, la plume, classe, élégante, intelligente. Je pense que ce duo va faire très mal. Je suis très content, il va falloir être patient sur tout ce qui a été dit sur moi, sur ma vie privée dans le monde du football. Parfois, ça plait, parfois ça ne plaît pas. Quand on dit la vérité, on n’aime pas trop mais on ne va pas se dénaturer.» Et ce livre ne maquera sûrement pas de faire réagir à sa sortie.

