Un malaise Cristiano Ronaldo à la Juventus ?

C’est une triste première dans sa carrière. Battu, mercredi, avec la Juventus en finale de la Coupe d’Italie par Naples, Cristiano Ronaldo a perdu sa deuxième finale consécutive après le revers en Supercoupe d’Italie contre la Lazio Rome en décembre dernier. Mais au-delà de cette statistique, c’est sa prestation qui a interpellé de l'autre côté des Alpes.

Quelques jours seulement après une première performance décevante en demi-finale face à l’AC Milan, avec notamment un penalty manqué, la quintuple Ballon d’or a été encore très discret sur la pelouse du stade olympique de Rome. Il s’est rarement mis en évidence et n’a surtout pas été décisif comme à son habitude.

La longue interruption provoquée par la pandémie de coronavirus peut expliquer ce retour compliqué sur les terrains pour Ronaldo, rentré pendant le confinement au Portugal, où il s’est entretenu physiquement avec de multiples entraînements individuels, comme ses coéquipiers. «En ce moment, on ne peut pas donner plus du fait de notre condition physique. On a surtout du mal au plan individuel. Ronaldo, Dybala et nos solistes manquent d’un peu de forme pour peser et éliminer les adversaires. Mais ça me semble assez normal en ce moment», a concédé leur entraîneur Maurizio Sarri avant de s’attarder sur l’ancien madrilène. «Il a été disponible et généreux même en phase défensive mais il a manqué de qualité pour faire la différence», a-t-il commenté.

Si l’intéressé n’a pas souhaité faire de commentaires, ces propos du coach transalpin ont été mal perçus par l’entourage de la star portugaise, qui est monté au créneau pour défendre le joueur. A l’image de sa sœur Elma Aveiro, qui a ouvertement critiqué le jeu développé par la Juventus. «Que peux-tu faire de plus ? Mon chéri seul ne fait pas de miracles. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça. Tête haute, mais tu ne peux pas tout faire. Mon roi», a-t-elle écrit sur compte Instagram.

Cette sortie pourrait approfondir le malaise entre Sarri et Ronaldo, qui n’entretiennent pas forcément de bonnes relations. En novembre dernier, la star portugaise n’avait pas manqué d’exprimer son mécontentement après avoir été remplacé par son entraîneur. Mais comme souvent, Cristiano Ronaldo se chargera sûrement de répondre sur le terrain, dès lundi, contre Bologne pour la reprise de la Serie A.

