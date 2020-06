PSG : Pourquoi Edinson Cavani ne veut pas disputer la fin de saison

Le PSG et Edinson Cavani, c’est fini ! En fin de contrat le 30 juin, le buteur uruguayen a décidé de ne pas disputer la fin de saison avec le club de la capitale, et notamment la Ligue des champions, contrairement à la volonté des dirigeants.

Le 8e de finale retour, le 11 mars dernier, contre le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos (2-0), restera donc le dernier match d’Edinson Cavani sous le maillot parisien. Alors que ses dirigeants avaient émis le souhait qu’il prolonge de deux mois pour prendre part à l’épilogue de cette exercice 2019/2020 pas comme les autres, le meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts en 301 matchs) a fait le choix de ne pas étendre davantage son aventure à Paris après sept saisons de bons et loyaux et services.

Une décision surprenante au regard des échéances qui attendent le PSG avec les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue fin juillet, mais surtout la suite et fin de la prestigieuse Coupe d’Europe au mois d’août à Lisbonne qui aurait pu lui offrir des derniers instants en apothéose.

Mais Cavani, qui ne devrait sûrement pas être à la reprise de l’entraînement ce lundi, n’aurait pas apprécié le comportement du club à son égard ces derniers mois, et particulièrement au dernier mercato d’hiver en janvier. Conscient qu’il ne serait pas prolongé au-delà de cette saison, l’attaquant, âgé de 33 ans, avait demandé à partir et l’Atlético Madrid s’était manifesté pour s’attacher ses services. Mais le PSG aurait bloqué son départ en réclamant une indemnité de transfert trop élevée selon son entourage. Une attitude qu’il n’a pas oubliée.

Mais ce ne serait pas l’unique raison de son refus de poursuivre à Paris. Libre de s’engager où il le désire, Edinson Cavani aurait déjà trouvé son nouveau club pour la saison prochaine et souhaite désormais se consacrer pleinement à son prochain challenge sportif. L’identité de sa nouvelle équipe n’est pas encore connue, mais il pourrait bien s’agir de l’Atlético. Malgré l’échec de la transaction en janvier, les deux parties seraient restés en contact ces derniers mois pour permettre son arrivée cet été. Et si elle venait à se confirmer, Cavani ne pourrait toutefois pas jouer la fin de la Ligue des champions avec le club espagnol et donc éventuellement croiser la route du PSG dans la capitale portugaise…

