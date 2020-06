Vidéo : un combattant UFC supplie son entraîneur d'arrêter son combat

Alors qu’il disputait son premier combat en UFC, Max Rohskopf a exhorté son entraîneur à jeter l’éponge dès le 2e round samedi soir.

Scène assez incroyable dans un octogone. Agé de 25 ans, l’Américain a vécu un véritable cauchemar lors de sa toute première dans la prestigieuse ligue UFC à Las Vegas. Opposé à son compatriote Austin Hubbard, il a demandé à neuf reprises à son coach d’interrompre l’opposition après 2 rounds.

Complètement dominé par Hubbard, Rohskopf s’est alors assis sur son tabouret et a lancé un «Call it» à Robert Drysdale, son coach surpris qui a alors tenté plusieurs fois de le faire revenir sur sa demande.

Inside the corner of Max Rohskopf before the fight is called off at #UFCVegas3 pic.twitter.com/hZrfnaMObt

— ESPN MMA (@espnmma) June 20, 2020