Voici pourquoi le Real Madrid est favori pour remporter la Liga

Le suspense est entier en Liga. A huit journées de la fin, le Real Madrid et le FC Barcelone, qui reçoivent respectivement Majorque (mercredi) et Bilbao (ce mardi) sont à égalité en tête du classement. Et il sera difficile de départager les deux rivaux jusqu’au terme de la saison, même si les hommes de Zinedine Zidane, en tête grâce au goal-average particulier, semblent partir avec un léger avantage.

Calendrier

Dans cette course acharnée, chaque point va valoir cher et les deux équipes ne pourront se permettre d’en laisser en route pour être sacrées. «La marge d’erreur est mineure», a ainsi insisté l’entraîneur du Barça Quique Sétien. D’ici la fin de la saison, les Merengues comme les Blaugranas vont jouer quatre fois chacun à domicile ainsi qu’à l’extérieur.

Mais le calendrier apparaît légèrement favorable aux coéquipiers de Sergio Ramos qui vont notamment affronter les trois derniers (Majorque, Leganés et l’Espanyol) et recevoir leurs deux adversaires les plus dangereux à savoir Getafe (5e) puis Villarreal (6e).

De leur côté, Lionel Messi et ses partenaires seront opposés à l’Atlético Madrid (4e) et auront un déplacement délicat à Villarreal. Deux rencontres successives qui pourraient s’avérer décisives, alors que le reste sera beaucoup plus abordable.

Dynamique

Depuis la reprise du championnat, le Real Madrid a fait un carton plein avec trois victoires en autant de matchs face à Eibar (3-1), Valence (3-0) et la Real Sociedad (1-2). Le Barça a, lui, été accroché sur la pelouse du FC Séville (0-0) après avoir disposé de Majorque (0-4) et Leganés (2-0).

Dans l’ensemble, le Real a fait une meilleure impression, même si tout n’a pas été parfait comme face à la Real Sociedad. Zinédine Zidane ne veut d’ailleurs pas s’emballer trop tôt. «Ce sont trois victoires, certes, mais on sait que cela va être très compliqué jusqu’à la fin. On doit continuer comme ça», a confié l’entraîneur français, néanmoins satisfait par les performances de son équipe.

Attaque

Barcelone a la meilleure attaque de la Liga (69 buts) devant son rival madrilène (57 buts). Mais sur les trois matchs de reprise, les Merengues ont été beaucoup plus efficaces avec huit buts contre six pour le club catalan. Le Real peut surtout compter sur un Karim Benzema en très grande forme. L’attaquant français a inscrit trois des huit réalisations de son équipe pour porter son total à 17 buts en championnat.

Seul Lionel Messi fait mieux (22 buts). Et si l’Argentin a trouvé le chemin des filets à deux reprises, l’attaque barcelonaise n’a pas affiché son meilleur visage comme à Séville (0-0). Et ces difficultés ont été illustrées par les performances d’Antoine Griezmann qui peine toujours à se fondre dans le collectif catalan, alors que Luis Suarez, de retour de blessure, n'a pas encore renoué avec son meilleur niveau.

Défense

Si l’attaque n’a pas toujours brillé, la défense du Barça a été solide avec pas le moindre but encaissé en trois rencontres. Le Real Madrid, pourtant meilleure défense de la Liga, ne peut pas en dire autant. L’arrière-garde madrilène a cédé contre Eibar et la Real Sociedad.

Et la blessure de Sergio Ramos, sorti en boitant lors du dernier match après avoir reçu un coup au niveau du genou gauche, pourrait s’avérer préjudiciable. Même si Zidane s’est voulu rassurant au sujet de son capitaine. «Il a vraiment mal, mais il me semble que c’est seulement le coup, c’est la bonne nouvelle», avait-il assuré. Et il faudrait mieux pour la Maison Blanche car Sergio Ramos n’est pas seulement l’un des meilleurs défenseurs du monde, il sait aussi se muer en buteur décisif avec déjà deux réalisations depuis la reprise.

