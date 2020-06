Antoine Griezmann en pleine déprime à Barcelone

Rien ne se passe comme prévu pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Si le club catalan est à la lutte pour le titre en Liga, le champion du monde tricolore enchaîne les prestations décevantes depuis la reprise de la compétition de l'autre côté des Pyrénées.

Ce retour sur les terrains devait servir de nouveau départ au natif de Macon, auteur d’une première partie de saison loin des attentes avec le club catalan, malgré ses 14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

Une pause sans effet

L’interruption de trois mois, en raison de la pandémie de coronavirus, était censée lui avoir fait le plus grand bien - tant sur le plan physique que mental - pour enfin lancer sa carrière barcelonaise. «La pause m’a fait du bien, avait-il ainsi confié avant de renouer avec la compéition sur le site officiel du club. J’avais besoin de me reposer. Cela faisait cinq ans que je n’avais pas connu de période si longue sans jouer. J’ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais.»

Mais cela tarde à se voir. Le Français a enchaîné les prestations décevantes sur le front de l’attaque barcelonaise. Très discret et comme perdu sur le terrain, il a confirmé ses difficultés à trouver sa place et son rôle dans l’effectif catalan. Ses prestations n’ont pas échappé à son entraîneur Quique Sétien. Malgré le soutien de son coach et de ses dirigeants dans les médias, Sétien l’a sorti avant même l’heure de jeu à Majorque (0-4) avant de le faire entrer en jeu qu’à dix minutes de la fin à Séville (0-0) et de le remplacer dès la 65e minute lors de la dernière rencontre contre Bilbao au terme d’une nouvelle copie sans relief (1-0).

Un départ au mercato ?

Un terrible désaveu pour le joueur recruté 120 millions d’euros l’été dernier, qui vit des heures compliquées. S’il ne s’est pas exprimé sur sa situation, son attitude laisse transparaître une certaine frustration et déception, lui qui n’a pas marqué ni délivré de passes décisives lors de ses 7 dernières sorties en Liga. Une éternité pour un joueur de sa trempe, habitué à être décisif.

Ce constat d’échec sous le maillot des Blaugrans pourrait inciter Antoine Griezmann à songer à un départ lors du prochain mercato estival. Même s’il n’est pas du genre à baisser les bras aussi facilement. Sa carrière en est le parfait exemple. Mais avant d’y penser, il pourrait se voir offrir une nouvelle chance, samedi, contre le Celta Vigo. L’une des dernières ?

7 - Antoine Griezmann n’a pas marqué lors de ses 7 derniers matches de Liga , sa plus longue disette dans l’élite espagnole depuis octobre-décembre 2016 (9, avec l’Atlético de Madrid). Doute ? pic.twitter.com/VOfyG7M7cX — Optajean (@OptaJean) June 24, 2020

