Vidéo : Antoine Griezmann offre son maillot à un jeune fan

Dans un contexte morose marqué par la crise sanitaire, voilà une belle action de la part d’un sportif au grand cœur. Le footballeur Antoine Griezmann a promis d’offrir son maillot du FC Barcelone à un petit garçon qui lui avait envoyé un véritable message d’amour sur les réseaux sociaux.

«J’ai le même maillot de Barcelone que toi. Je t’aime de tout mon cœur à l’infini, à la vie», avait lancé sur sa vidéo le petit Pablo, 4 ans, au champion du monde.

Très rapidement, Antoine Griezmann lui a répondu : «Salut mon copain ! J’ai bien vu ta vidéo, merci beaucoup, je t’embrasse fort. Je vais t’envoyer un petit maillot, un jour peut-être qu’on se rencontrera».

De quoi ravir le petit garçon ainsi que son papa, qui a tenu à remercier l’attaquant du Barça pour sa gentillesse.

Merci @AntoGriezmann pour ta réponse, Pablo n'en revient pas et a vrai dire moi non plus !!!

— Aurélien Rémy (@Jarpin343) April 21, 2020