Coronavirus : la CAN 2021 aura lieu en 2022

La Coupe d'Afrique des nations 2021 a été décalée d'une année et se déroulera en janvier 2022, a indiqué mardi la CAF.

L'Algérie sera championne d'Afrique une année de plus. Initialement prévue du 9 janvier au 6 février 2021 et non en été comme en 2019, la CAN a été reportée d’une année pour raisons logistique et sanitaire en raison de l’incertitude concernant l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Mais en plus de ces raisons, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni en visioconférence, a insisté sur le problème du calendrier. Il reste en effet 4 rencontres à disputer dans les qualifications de la CAN et seulement deux dates FIFA disponibles. La CAF a donc préféré décaler d’un an la compétition et non l’installer de nouveau en été pour éviter la concurrence de l’Euro mais aussi la saison des pluies au Cameroun.

De son côté, le CHAN (la CAN pour les joueurs locaux) aura lieu en janvier 2021. Autre annonce importance concernant les clubs africains, les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF se disputeront sur un seul match.

