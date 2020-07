F1 : calendrier réduit, huis clos, record, Hamilton… le top départ d'une saison pas comme les autres

La Formule 1 va enfin enclencher la première. Au point mort pendant trois mois et demi en raison de la pandémie de coronavirus, les monoplaces s’apprêtent à rugir, à partir de ce dimanche 5 juillet, sur le Red Bull Ring de Spielberg en Autriche pour le top départ d’une saison pas comme les autres.

Et c’est même un drôle d’anniversaire qui attend la catégorie reine des sports automobiles pour ses 70 ans entre calendrier réduit, huis clos et plusieurs courses sur un même circuit. Pour l’heure, seulement 8 Grands Prix sont au programme. Tous en Europe (Autriche, Hongrie, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Italie), avec des mesures sanitaires très strictes et surtout sans le moindre spectateur. Du jamais vu dans l’Histoire de la F1. Mais le promoteur du Championnat ne désespère pas de pouvoir organiser une dizaine d’épreuves hors du Vieux Continent et avec du public d’ici à la fin de saison mi-décembre à Abou Dhabi.

Cela permettrait d’avoir une saison un peu plus consistante et une lutte pour la couronne mondiale plus passionnante. Et dans cette perspective, tous les regards seront encore tournés vers Lewis Hamilton. Sextuple champion du monde et triple tenant du titre, le Britannique, qui a dominé les essais de pré-saison en février, se présentera au volant de sa Mercedes comme le grand favori à sa succession avec dans son viseur le record de sept sacres de Michael Schumacher.

Même s’il n’en fait pas une fixation. «J’ai toujours dit que d’atteindre le record de Michael n’est pas un objectif. Je ne suis pas versé dans les records et ce genre de choses. J’ai longtemps pensé que c’était très loin et maintenant, même si c’est très proche, cela me semble toujours très loin», avait-il déclaré en novembre au moment de son couronnement.

Ces déclarations n’enlèvent rien à sa motivation et sa soif de victoires. A 35 ans, Lewis Hamilton, qui s’est distingué pendant la pause par ses prises de position politiques, reste déterminé à demeurer au sommet de son sport. Mais il devra se méfier de la concurrence incarnée par de jeunes loups aux dents longues. A l’image de Charles Leclerc devenu le leader de Ferrari avant le départ programmé de Sebastian Vettel en fin de saison.

Vainqueur à Spa et à Monza l’année dernière et auteur de sept poles pour sa première saison au sein de la Scuderia, le Monégasque, qui a été prolongé jusqu’en 2024, incarne l’avenir de l’écurie italienne, en quête d’un titre pilote depuis 2007 et constructeurs depuis 2008. Une éternité ! Reste à savoir s’il aura une voiture suffisamment compétitive pour mettre un terme à cette si longue attente. Rien n’est moins sûr…

Le principal rival d’Hamilton, plus que son coéquipier Valtteri Bottas, pourrait donc être Max Verstappen. Le Néerlandais avait quelque peu manqué son début de saison l’an dernier avant de finalement terminer à la 3e place du championnat du monde. La donne pourrait bien être différente cette année avec les deux premiers Grand Prix en Autriche, où il reste sur deux succès.

Le pilote Red Bull ne veut toutefois pas crier victoire trop tôt. «Mercedes reste la référence car c’est l’écurie qui domine depuis longtemps. Ils sont toujours très compétitifs et ils resteront durs à battre, mais notre équipe a beaucoup appris l’an dernier et je suis convaincu que nous sommes plus forts. Je ferai mon possible pour réduire l’écart et leur rendre la vie difficile», a-t-il lancé prêt à prendre le taureau par les cornes pour faire chuter Hamilton et les Flèches d'Argent de leur piédestal.

