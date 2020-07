Premier League : Paul Pogba, la reconquête en marche

Après six mois d’absence, Paul Pogba a retrouvé la compétition avec Manchester United. Et le milieu de terrain tricolore, qui sera présent samedi contre Bournemouth lors de la 33e journée de Premier League, brille depuis son retour.

En l’espace de quatre rencontres (3 de Premier League et une coupe d’Angleterre), le Français a fait taire les plus sceptiques quant à son niveau et son envie de jouer avec les Red Devils. Entre son entrée en jeu contre Tottenham lors du premier match de reprise post Covid-19 des Mancuniens a été décisive puisqu’il a obtenu le penalty permettant d’éviter la défaite (1-1) et ses très belles prestations lors des matchs suivants, il a fait lever certains doutes le concernant.

Il faut dire que rumeurs étaient nombreuses ces derniers mois sur son avenir. Surtout après un été 2019 où il était proche de signer au Real Madrid. Si ce non-transfert l’a sûrement touché, beaucoup indiquaient qu’il espérait grandement un nouveau départ de Manchester United (un retour à la Juventus Turin a notamment été évoqué) et qu’on ne le reverrait plus sur le terrain d’Old Trafford.

Pogba-Fernandes, l'association parfaite

Sans oublier que sa cheville ne l’a pas laissé tranquille. Blessé une première fois fin août, il aura manqué trois mois de compétition en 2019 – 2 matchs disputé dont le dernier le 26 décembre contre Newcastle – avant d’être opéré en janvier. Paul Pogba aurait dû revenir mi-mars mais la pandémie de coronavirus en aura décidé autrement. Peut-être un mal pour un bien au final puisqu’il a pu en profiter pour se préparer trois mois de plus.

Et cela se voit sur le terrain. De quoi ravir son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. «Je pense que Paul essaie toujours prouver à lui-même et à nous. Il est très exigeant envers lui-même, a expliqué le technicien des Red Devils. Il veut être le meilleur, aime le football et a connu une saison si frustrante avec ses blessures. Ce n’est pas un problème d’avoir un Paul Pogba au top de sa forme dans l’équipe, nous sommes ravis de le revoir.»

Le Norvégien peut l’être d’autant que le champion du monde s’éclate avec ses partenaires sur le terrain et surtout son nouveau coéquipier, Bruno Fernandes. Arrivé l’hiver dernier en provenance du Sporting Lisbonne, le milieu de terrain portugais avait déjà réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Mais en quatre rencontres, le duo a montré une complémentarité très prometteuse. Une association fructueuse qui devrait donner envie à Paul Pogba de s’installer dans la durée en Angleterre. Pour le plus grand plaisir des fans et du club.

