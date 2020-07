FC Barcelone : Quel avenir pour Antoine Griezmann ?

L’aventure d’Antoine Griezmann à Barcelone tourne au véritable calvaire. Un an après son arrivée, pour 120 millions d’euros, l’attaquant français peine à se fondre dans le collectif catalan et ne semble plus bénéficier de la confiance de son entraîneur. Face à cette situation intenable, il pourrait être amené à reconsidérer son avenir au Barça.

Pour la troisième fois en quatre rencontres, le champion du monde tricolore a été envoyé sur le banc des remplaçants par Quique Setien, mardi soir, face à l’Atlético Madrid. Une décision dure à encaisser pour le natif de Macon, qui aurait sûrement aimé affronter son ancien club. Mais le pire était à venir. Alors que les coéquipiers de Lionel Messi ont été accrochés sur la pelouse du Camp Nou et ont lâché de nouveaux points précieux dans la course au titre (2-2), Griezmann n’est entré en jeu qu’à la 90e minute pour jouer les quatre minutes de temps additionnel.

Ce traitement a été qualifié d’«humiliation» par la presse espagnole. Et le principal intéressé n’était pas loin de penser la même chose. Il a pris cela comme un manque de respect à son égard et a quitté l’antre catalane complétement désabusé. Sans un mot. Quique Setien a, lui, justifié son choix. «C’est vrai que c’est dur de le faire entrer ainsi, pour un joueur de son niveau. Mais les circonstances m’ont obligé à le faire. J’aurais pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais il y a toujours l’espoir qu’un joueur comme lui puisse faire la différence sur une action pour gagner le match. Je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c’est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c’est une décision qu’il comprendra, car c’est un grand joueur, un grand professionnel et un grand homme», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Une attitude et des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues auprès du clan du Français. Et notamment de son père Alain qui a vivement réagi. «Pour avoir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion. Ce n’est pas le cas, vous êtes simplement passager», a-t-il posté sur Instagram. Cette sortie dénote la frustration et le sentiment de colère qui habitent Antoine Griezmann et son entourage, qui étaient restés silencieux jusqu’à maintenant. Elle pointe aussi le supposé manque de pouvoir dans le vestiaire du coach du Barça, déjà sur la sellette seulement six mois après sa nomination à la place d’Ernesto Valverde.

Mais ce message, même s’il a été effacé, ne risque pas de faire les affaires d’Antoine Griezmann qui semble dans une impasse à Barcelone. Insatisfaits du rendement de leur recrue phare l’été dernier, auteur de 14 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues, les dirigeants des Blaugrana commenceraient à se poser des questions sur son futur au club. Et un départ au mercato n’est pas à exclure. Mais les portes de sortie sont rares. Peu de formations sont aujourd’hui en mesure de dépenser plus de 100 millions d’euros pour s’attacher les services d’un joueur. Il pourrait donc être contraint de rester à Barcelone, où il lui reste six matchs de championnat et la Ligue des champions pour inverser la tendance d’ici à la fin de la saison. Mais encore faut-il qu’il joue plus de quatre minutes…

