F1 : Bottas remporte la première pôle de la saison, Ferrari à la traîne

Le Finlandais Valtteri Bottas partira en pole position avec sa Mercedes, aux côtés de son équipier britannique Lewis Hamilton lors du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en Autriche dimanche.

Sur un circuit parmi les plus courts de la saison (4,318 km), l'écart chronométrique entre Mercedes, sextuple championne en titre pilotes et constructeurs, et les autres est abyssal, avec cinq dixièmes de seconde entre Bottas et Hamilton d'un côté et Max Verstappen (Red Bull), troisième, de l'autre. Le Britannique Lando Norris (McLaren) s'est adjugé la quatrième place à l'issue des qualifications samedi sur le Red Bull Ring.

Dans l'ordre, le top 10 sur la grille de départ est complétée par Alexander Albon (Red Bull), Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz Jr (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) et Daniel Ricciardo (Renault). Déjà peu optimistes ces derniers jours, Ferrari a connu une forte désillusion pour sa première apparition. Outre la septième place de Charles Leclerc, l'Allemand Sebastian Vettel, 11ème, n'intègre même pas le top 10.

Côté Français, Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Renault), de retour en F1 après une année sans volant, et Romain Grosjean (Haas) seront 12e, 14e et 15e sur la grille. Le départ de la course sera donné à 15h10 (13h10 GMT) dimanche, devant des tribunes toujours aussi vides à cause des règles sanitaires. Il s'agira de la première course d'une série qui en comptera a minima 8 en Europe jusqu'à début septembre.

