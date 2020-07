Formule 1 : Lewis Hamilton plus fort que Michael Schumacher ?

Cette saison de Formule 1 s’est longtemps fait attendre. Et elle ne sera pas comme les autres, en raison de la crise sanitaire. Mais elle promet d’être historique avec Lewis Hamilton qui peut entrer un peu plus dans la légende de la catégorie reine des sports automobiles avec plusieurs records de Michael Schumacher dans sa ligne de mire.

Les sept couronnes mondiales de l’Allemand, pilote le plus titré de l'histoire de la F1, ont longtemps semblé intouchables. Même Hamilton, en 2008, année de son premier sacre, ne pensait pas pouvoir rejoindre un jour le Baron Rouge. Pourtant douze ans et cinq sacres plus tard (2014, 2015, 2017, 2018, 2019), le Britannique est revenu dans les roues de l’ancien pilote Ferrari à seulement une longueur. Et grand favori à sa propre succession, il a toutes les cartes, et surtout une monoplace au-dessus de la concurrence, pour revenir à sa hauteur dès cette année.

Si c’est sans doute le plus prestigieux, ce n’est pas le seul record qu’Hamilton peut ravir à «Schumi». Avec 84 victoires en 250 Grands Prix, il n’est plus qu’à sept succès des 91 victoires (en 307 départs) de l’Allemand. Mais il ne sera pas forcément plus simple à battre car, pour le moment, seulement huit courses sont au programme. Il n’a donc qu’un seul droit à l’erreur.

Le record de 155 podiums de Schumacher devrait, lui, tomber très rapidement. Alors qu’il en compte 151, le pilote Mercedes n’a manqué qu’à quatre reprises l’occasion de monter sur la boîte en 21 courses l’an dernier. Il s’ajoutera aux records de pole positions (88 contre 68) et de premières lignes (145 contre 116) qu’il a déjà chipés à la légende allemande.

En revanche, Lewis Hamilton aura plus de mal à faire mieux que les 22 «hat tricks» (pole position, meilleur tour et victoire lors d'un même week-end) de Michael Schumacher. Avant le départ de cette saison, il a réalisé cette performance à 15 reprises dans sa carrière.

Le record de 77 meilleurs tours en course semble également hors de portée d’Hamilton, qui n’en compte que 47. Tout comme celui du nombre de saisons en F1 que se partagent Michael Schumacher et Rubens Barrichello (19). A moins que Lewis Hamilton (35 ans), qui va entamer sa 14e année parmi l’élite, ne décide de prolonger le plaisir au-delà de 40 ans.

Retrouvez toute l’actualité de la Formule 1 ICI