Kobe Bryant : Paul Gasol a rendu visite à la famille de l'ex-star des Lakers

Pau Gasol, ex-coéquipier de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, est allé fêter ses 40 ans avec la famille de l’ancienne gloire de la NBA, décédée en janvier.

Le pivot espagnol fut l’un des hommes les plus touchés par la disparition du «Black Mamba» en janvier dernier, dans un accident d’hélicoptère en Californie avec une de ses quatre filles, Gianna, et sept autres personnes. Les deux hommes ont évolué ensemble sous le maillot des Lakers entre 2007 et 2014.

Bien plus que des coéquipiers, Pau Gasol et Kobe Bryant s’appréciaient en dehors du terrain, à tel point qu’ils avaient l’objectif de monter un projet ensemble en Espagne. Malheureusement, ils n’en auront pas eu le temps. Mais l’ancien joueur de San Antonio notamment a souhaité resté en contact avec Vanessa, la femme de Kobe Bryant, ainsi que ses autres filles Natalia, Bianka et Capri.

Pau Gasol spending time with Kobe's daughters is so heartwarming.





(via vanessabryant/Instagram) pic.twitter.com/bzuOjx0vjQ — SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2020

Lundi, il a donc décidé de passer sa journée d’anniversaire (40 ans) chez eux. Une attention qui a touché la famille du défunt. «Joyeux quarantième anniversaire, Pau. Les petites Bryant t’aiment. Je sais que Kobe aurait dit aussi : ’Joyeux 40 ans, Pablo.’ Je t’aime», a posté Vanessa sur son compte Instagram.

