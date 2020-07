Tout savoir sur Zion Williamson, en couverture de NBA 2K21 à 19 ans

À 19 ans, Zion Williamson est déjà l'égérie de NBA 2K21, LE jeu vidéo de basket attendu par tous les fans. Il sera sur la couverture des versions next-gen Playstation 5 et Xbox Series X, alors qu'il n'a joué que quelques matchs professionnels. Mais les fans voient en lui un futur très grand du sport, si son corps le lui permet.

Phénomène de précocité

Dès 2017, alors que Zion Williamson est au lycée Spartanburg Day School, situé dans sa Caroline du Sud natale, les premières vidéos le montrant dominer tous ses adversaires par sa taille, sa vitesse et son physique commencent à faire parler. Déjà très doué, frôlant les 2 mètres et les 100kg, il s'attire les yeux de toutes les facs du pays. Il fera même la une de Sport Illustrated Kids, la version junior du magazine de sport américain.

Il rejoint finalement l'une des plus prestigieuses du pays : Duke University. Avec RJ Barrett et Cameron Reddish, il forme un trio redoutable. À tel point que des personnalités n'hésitent pas à se rendre à leurs matchs, comme Barack Obama. Malgré le talent de l'équipe, Zion Williamson ne parviendra pas à remporter le championnat, et s'inscrit à la Draft 2019 au bout d'une seule saison chez les Blue Devils.

La draft la plus attendue depuis longtemps

Avec l'arrivée de Zion Williamson dans le monde professionnel, la Draft 2019 a été l'une des plus suivies de ces dix dernières années. S'il n'a pas du tout le même profil, certains n'hésitent pas à dire qu’il est le jeune le plus attendu depuis LeBron James. Le 20 juin 2019, il est sans surprise sélectionné par les New Orleans Pelicans, qui avait hérité du premier choix de draft à la loterie quelques semaines plus tôt. Dans la foulée, il signe un contrat avec l'équipementier Jordan estimé à 75 millions de dollars, preuve de sa popularité très importante pour son jeune âge.

Un corps trop fragile ?

Mais les débuts en NBA du jeune joueur ne se sont pas passés comme un rêve. Pendant la Summer League, un tournoi de pré-saison qui vise à tester les jeunes recrues, Zion Williamson se blesse au genou. Les analystes estiment alors que son jeu très physique, avec des sauts spectaculaires, n'est pas adapté à son corps trop lourd. Ses genoux doivent en effet amortir plus de 100kg lancé à pleine vitesse plusieurs fois par match.

Conscient de la fragilité de leur recrue, sur qui ils ont tout misé, les New Orleans Pelicans prennent le temps de le remettre à flot correctement, quitte à enchaîner les défaites pendant de longues semaines. Pour renforcer ses genoux, Zion Williamson a été contraint d'apprendre à marcher et courir différemment. Son retour, prévu pour le début du mois de décembre, se fera finalement face aux San Antonio Spurs le 22 janvier 2020.

Des débuts réussis

Et quelle entrée en matière. Prudent, par manque de rythme et peur de se blesser, le rookie évite les contacts dans la raquette et décide de tirer à trois points. Un, puis deux, puis trois, et enfin quatre tirs derrière la ligne qui font exploser le Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans. Attendu pour sa puissance, c'est son toucher qui fera la une des médias sportifs américains au lendemain de sa performance.

Cantonné à ne jouer que quelques minutes par quart-temps pour éviter une rechute de sa blessure, l'ailier fort prend en confiance et enchaîne les bonnes prestations. Le 1er mars, il inscrit 35 points face aux Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis (absent ce soir-là), son record actuel. Le 30 juillet, il fera son retour avec son équipe à Orlando pour tenter d'arracher une place en play-off après la pause forcée liée au coronavirus. S'il y parvient, il devrait affronter LeBron James au premier tour pour un duel qui attirera tous les regards.

